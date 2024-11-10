إزالة 13 حالة باليوم الأول لحملات الموجة الـ 24 لإزالة التعديات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي بدأت أمس تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم " أمس" إزالة 13 حالة تعد(4 حالات على 370 متر من أراضي أملاك الدولة ولاية الري+9 حالات على مساحة 8 قراريط أرض زراعية ) وذلك في أول أيام حملات المرحلة الثانية من الموجة الحالية ، التي يتم تنفيذهافي ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية والتي بدأت "أمس"بمركز الواسطى" وتستمر حتى 29 الشهرالجاري ، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.