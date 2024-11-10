إصابة 5 طلاب و3 مشرفين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأكتوبر

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدي المدارس حال سيره بالقرب من صينية الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالقرب من صينية الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس تابع لإحدي المدارس أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وإنقلاب الأتوبيس نتج عن الحادث إصابة 5 طلاب و3 مشرفين، جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.