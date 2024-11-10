شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بقطاع غزة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بإرتقاء شهداء ووقوع مصابون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين عند الدوار الغربي لمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، استشهد 36 مواطنا بينهم 13 طفلا، اليوم ، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.