قصور الثقافة بسوهاج تعقد لقاء حول الذكاء الاصطناعي بين التطبيق والتحديات

عقد فرع ثقافة سوهاج لقاء حواريا لطالبات مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ما بين التطبيق والتحديات"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة بالمحافظات، وأجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أقيم اللقاء في سياق برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وافتتح بالسلام الوطني، وكلمة تمهيدية أكدت خلالها د. فاطمة الزهراء رضوان رئيس قسم الموهوبين بالفرع، أهمية دور الثقافة في تقديم ندوات توعوية تستعرض قضايا العصر وتساهم في مواكبة التطورات الحديثة.

كما أعربت شيرين حامد، مديرة المدرسة، عن تقديرها لهذا التعاون المثمر مع ثقافة سوهاج، مشيرة إلى دور هذه اللقاءات في إثراء المحتوى الفكري للطالبات.

من جهته ناقش د. أحمد عبد الحكيم، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون الدراسات العليا، مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة في الحياة اليومية، وكيفية مساعدته للإنسان في اتخاذ القرارات وحل المشكلات من خلال قدرته على التعلم والتحليل.

وأشار "عبد الحكيم" أيضا أن الذكاء الاصطناعي قد يكون سلاحا ذا حدين، حيث يضم العديد من الفوائد لكنه يتطلب حذرا نظرا لبعض المخاطر المرتبطة به.

واختتم وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي النقاش بالتطرق إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم ودوره في تحسين التحصيل العلمي، مستعرضا بعض البرامج الحديثة التي تعكس التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وذلك بحضور خالد جيلاني، مدير إدارة وحدة التدريب بوزارة التربية والتعليم.