حازم حسني نائب أول لرئيس الاتحاد العربي للرماية

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية انتخاب دعيج خلف العتيبي رئيساً للاتحاد لمدة أربع سنوات مقبلة، كما انتخبت الأمين العام للاتحاد الكويتي للرماية عبيد مناحي العصيمي أميناً عاماً للاتحاد لمدة أربع سنوات.

كما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الذي عقد بمجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وتضم اللجنة المنتخبة المصري اللواء حازم حسني (نائباً أول للرئيس) والمغربي الدكتور عبد العظيم الحافي (نائباً للرئيس)، والقطري عبدالله الحمادي، والإماراتي حسن بن هدية، والسعودي أحمد الشراني، والعراقي صبيح كاظم، والأردني نزار ماضي، والسوداني مهند أحمد، كما تم اختيار الفلسطيني معن بركات عضواً معيناً.

وقدم اللواء حازم حسني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية على تجديد ثقتهم، وإعادة انتخابه نائباً أول لرئيس الاتحاد.

وقال “حسني” في تصريحات صحفية: إننا سنواصل تطوير رياضة الرماية العربية من خلال تنظيم البطولات المختلفة، بالإضافة إلى دعم الرماة العرب في مشاركاتهم الدولية.

وأضاف حسني أن الاتحاد العربي للرماية برئاسة المهندس دعيج خلف العتيبي لديه خطط لتطوير حكامه وإداراته الفنية والإدارية من خلال دورات تدريبية بشكل دوري.

يذكر أن اللواء حازم حسني استطاع الإحتفاظ برئاسة الاتحاد المصري للرماية لمدة 4 سنوات قادمة بعدما حصل على 10 أصوات فى الانتخابات التى عقدت في 6 نوفمبر الجاري بمقر الاتحادات باستاد القاهرة مقابل 9 لمنافسه مصطفى حمدى.

من ناحية أخرى، حرص مؤخراً ، مسئولو الاتحاد الدولي للرماية على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية بمنحه الوسام الذهبي، حيث يعتبر حازم حسني هو الشخصية المؤثرة رقم 42 التي تحصل على هذا التكريم خلال أكثر من مائة عام منذ تأسيس الاتحاد.

هذا الوسام هو أعلى وسام يقوم الاتحاد الدولي بمنحه للقادة المؤثرين في تاريخ اللعبة، وذلك نظرا لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير رياضة الرماية في مصر وأفريقيا.