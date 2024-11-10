سياحة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم التبادلي لإدارة وتشغيل المطاعم

احتفلت كلية السياحة والفنادق، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم التبادلي لإدارة وتشغيل المطاعم للعام الجامعي 2023 2024 بالتعاون مع شركة أمريكانا للمطاعم مصر، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وفى كلمتها هنأت الدكتورة عبير عطية، الخريجين وأولياء أمورهم بمناسبة تخرجهم الذي يعتبر تتويج لما بذلوه من جهد على مدار أربعة أعوام متواصلة، كما قدمت الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية على تقديمه الدعم الكامل للبرامج التبادلية في الجامعة لتخريج طالب مؤهل لمتطلبات سوق العمل، وأشارت دكتورة عبير أن هذا البرنامج بدأ عام 2020 بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية السياحة والفنادق وشركة أمريكانا للمطاعم مصر، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على الدراسة والعمل معا وتخريج طالب مؤهل لسوق العمل، وأضافت أن جامعة الإسكندرية تعد ثانى جامعة على مستوى جامعات مصر يوجد بها هذا البرنامج بعد جامعة حلوان، وفي ختام كلمتها قدمت د. عبير الشكر لشركة أمريكانا على تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال فتره دراستهم، كما قدمت الشكر لكل القائمين على البرنامج في الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وأكد الدكتور محمد كمال خلال كلمته أهمية وجود هذا النوع من التعليم غير التقليدي ووجود برنامج يربط التعليم بالصناعة ويلبي إحتياجات سوق العمل ويساعد في بناء اقتصاد الدولة كما هنأ الطلاب بمناسبة تخرجهم.

وأكد هشام طلعت المدير التنفيذي لشركة أمريكانا مصر أهمية هذه الفعالية التى تشهد تتويج سنوات من الجهد والتعاون المثمر بين مؤسستين عريقتين يجمعهما هدف مشترك يتمثل في إعداد جيل من الشباب الطموح المؤهل لمواجهة تحديات سوق العمل، وإنعكاس هذا التعاون في تطبيق نموذج التعليم التبادلي الذى يتيح للطلاب فرصة التدريب والعمل لاكتساب خبرات ثمينة تضاف لرصيدهم العلمى.

وأوضح أيمن العربي المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة أمريكانا أن الشركة لم تكتفي بتقديم فرص تعليمية، بل قدمت تجارب حياتية متكاملة، لذلك نحتفل اليوم بتخريج 67 طالب وطالبة يسطرون قصص نجاح في قطاع السياحة والضيافة، حيث أن هؤلاء الشباب هم رموز التغيير في المجتمع.

وفي نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل البرنامج وهما الخريجه هبه الله عادل، والخريج إبراهيم عبد المنعم، وتم تسليم باقى الخريجين شهادات تخرجهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة حنان العصار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نشوى فؤاد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمر القصراوي المدير التنفيذي للبرامج الجديدة والمتخصصة بالكلية، والدكتور محمد كمال منسق البرنامج بالكلية ، والدكتورة جيلان الدمرداش رئيس قسم الدراسات الفندقية، وهشام طلعت المدير التنفيذي لشركة أمريكانا للمطاعم مصر، أيمن العربي المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير سلسلة مطاعم كوستا كافيه، ومحمد حسن العضو المنتدب بشركة أمريكانا مصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية، والطلاب وأولياء أمورهم.