رئيس الرقابة المالية يطلق مع اتحاد التأمين مبادرة زرع الأشجار بشرم الشيخ.. صور

أطلق رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين مبادرة ، Go Green Initiative لزرع الأشجار في حديقة الأصدقاء بمدينة شرم الشيخ اليوم لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الملتقى، ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس التزامه بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

وحضر اطلاق المبادرة رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعدد من مسئولي القطاع ومسئولي هيئة الرقابة المالية و هديل عبد القادر الأمين العام للاتحاد

وانطلقت اليوم النسخة السادسة من الملتقى السنوي للتأمين وإدارة التأمين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة والآثار.

ويواصل الاتحاد المصري للتأمين تحضيراته النهائية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"

عبر علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن سعادته لتنظيم هذا الملتقى للسنة السادسة على التوالي، وأكد على أن قطاع التأمين يشهد تطورا كبيراً ونقلة نوعية في ظل اهتمام الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد القومي، كما أصبح الملتقى بمثابة نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية لمعرفة كل ما هو جديد في مجال التأمين وذلك من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر.

ويستضيف الملتقى هذا العام ضيف الشرف وين كلارك، وهو متحدث رئيسي دولي وواحد من أفضل 25 مفكراً مؤثراً في العالم، ومؤسس منصة The Class Management

كما تقام على هامش فعاليات الملتقى العديد من المسابقات الرياضية والتي ينتظرها ويستمتع بها المشاركون كل عام ومن ضمنها: مسابقة كرة القدم، مسابقة تنس ارضي، مسابقة تنس الطاولة.

هذا بالإضافة إلى "مسابقة عزة عارفين للبحوث"، وتعتبر هذه المسابقة البحثية جزءاً هامًا من فعاليات الملتقى السنوية وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز في الحفل الختامي، وستمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلاً مجانيًا وإقامة مجانية خلال الأيام الرسمية للملتقى.

وسيشهد الملتقى هذا العام حضور أكثر من 1000 مشارك من 40 دولة على مستوى العالم بخلاف مصر يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الأعلام المحلية والعالمية.

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

إطلاق المبادرة

محرر البوابة يشارك في مبادرة زراعة الأشجار





