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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الخرساني عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالسور الخرساني نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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