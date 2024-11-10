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الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. مباحثات مصرية ماليزية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا
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يجرى أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا اليوم مباحثات مع كبار المسئولين المصريين حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات  بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك

وترتبط مصر وماليزيا بعلاقات صداقة جيدة تمتد جذورها إلى القرن الماضي حيث تتبنى الدولتان العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفى المحافل متعددة الأطراف

كما الدولتين ضمن منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة مما يدعم التعاون بين البلدين ويسهم في إيجاد حلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام العالمي

كما تطابق وجهات نظر مصر وماليزيا حول القضايا العالمية مثل حقوق الإنسان وقضايا البيئة وظاهرة الإرهاب وقضايا اللاجئين وإرساء الديمقراطية.

 

 

أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا الرئيس عبد الفتاح السيسي