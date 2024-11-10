سكرتير عام مساعد بني سويف يواصل متابعته الميدانية لسير العمل في ملف التصالح

يواصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف،جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء.في إطار الجهود المستمرة للمحافظة للتيسير على المواطنين وتسريع الإجراءات المتعلقة بالملف،ياتي في ضوءتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

وتفقد السكرتير العام المساعد مساء أمس، انتظام العمل في الفترات المسائية ، خلال زيارته لمركز ومدينة الفشن ، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"، باستمرار العمل خلال العطلات الرسمية وفي الفترات الصباحية والمسائية ، حيث تابع السكرتير العام مستجدات الموقف الحالي لسير العمل بملفات التصالح، والإجراءات المنفذة لتسربع الانتهاء من استخراج شهادات البيانات

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن،مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، لضمان انتظام العمل وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.