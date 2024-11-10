كاتب صحفي: الدولة المصرية تهتم بإحداث تنمية شاملة في الوادي الجديد

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالتنمية الشاملة داخل الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن خاصة في محافظات الجمهورية التي تحتاج إلى البناء والتحديث، موضحا أنّ محافظة الوادي الجديد من أكبر المحافظات في مصر، إذ تضم العديد من الثروات الطبيعية والأراضي الخصبة، بالتالي تولي الدولة اهتمام خاص بتنميتها من خلال البنية التحتية وتوسيع الرقعة الزراعية وتوفير الخدمات الصحية.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تهتم بإحداث تنمية شاملة في الوادي الجديد خاصة التركيز على توفير الخدمات الصحية عبر زيادة المراكز الصحية الموجودة في الوادي الجديد، فضلا عن البدء في رفع المعاناة عن أهالي الوادي الجديد وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم، وتوسيع الرقعة الزراعية، وبناء العاصمة الجديدة بها.

وتابع: «جرى إقامة العديد من المنشآت في العاصمة بالوادي الجديد مثل، مراكز خدمية وحكومية، والمستوصفات، والمراكز الطبية والصحية والثقافية، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي الوادي الجديد».