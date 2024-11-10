ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض شلل الأطفال في باكستان هذا العام إلى 48 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بمرض شلل الأطفال في مختلف أرجاء باكستان هذا العام إلى 48 حالة إصابة.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الأحد أنه تم رصد أحدث حالة إصابة بالمرض في منطقة "ديرا إسماعيل خان" في إقليم "خيبر بختونخوا" لتصل عدد حالات الإصابة المسجلة بشلل الأطفال في الإقليم خلال العام الجاري إلى 10 حالات.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن إقليم "بلوشستان" سجل أكبر عدد من حالات الإصابة بالمرض والذي بلغ 23 حالة، يليه إقليم "السند" الذي سجلت السلطات فيه 13 حالة ثم إقليم "خيبر باختونخوا" الذي سجل 10 حالات بالإضافة إلى حالة واحدة في إقليم "البنجاب" وأخرى في "إسلام آباد".

وتنطلق حملات التطعيم في باكستان بانتظام منذ عام 1994 حيث يشارك فيها ما يقرب من 260 ألف شخص، لكن هذه الفرق تتعرض للهجوم من مقاتلي حركة طالبان الباكستانية في كثير من الأحيان.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.