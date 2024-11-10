الاحتـلال يستهدف خيام النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الاحتـلال يستهدف خيام النازحين في دير البلح وسط القطاع".

وقال التقرير: "يهرولون يمينا ويسارا اما أنهم يفرون أو يهرعون للبحث عن ذويهم أو في ذهول يحاولون فهم ما الذي حدث؟! مشهد يتكرر بعد كل غارة يشنها الاحتلال على قطاع غزة، ولا سيما عندما يستهدف النازحين".

وأضاف: "في غارة جديدة قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، القصف أسفر عن شهداء ومصابين في موقع اعتقد النازحون إليه أنه بمنأى عن استهداف النازحين له".

وتابع: "مجزرة جديدة تضاف إلى سجل حافل من المذابح التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تستهدف نيرانه أشكال الحياة كافة في قطاع غزة شمالا وجنوبا".

واستطرد: "أينما تجد أحياء يتنفسون وأبرياء يحاولون العيش في واقع أقل ما يوصف بأنه مأساوي في غزة، تجد فوهات مدافع الاحتلال وبنادقه وهي تحصد الأرواح حتى ولو صغار لجأوا إلى خيام واهية لا تصمد أمام أدراج الرياح".