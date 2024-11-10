مقتل واصابة 17 اشخصا إثر هجوم مسلح داخل حانة في وسط المكسيك

أعلن مسئول أمني في مدينة /كويريتارو/ بوسط المكسيك، مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح على حانة نفذه أربعة مسلحين في هذه المدينة والتي نجت بشكل عام من أعمال عنف تتعلق بالمخدرات.



وقال مسئول الأمن العام في /كويريتارو/ "خوان لويس فيروسكا أورتيز" - في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (إكس سابقا)، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - إن "أربعة مسلحين مدججين بأسلحة بعيدة المدى وصلوا إلى مكان الحانة على متن شاحنة صغيرة".

وأضاف المسئول الامني المكسيكي أنه "داخل الحانة، قتل عشرة أشخاص وإصيب سبعة آخرين على الأقل" وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.