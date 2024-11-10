خبراء يكشفون عن حل لمشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes" في هواتف آيفون

كشف خبراء متخصصون في الموقع عن حل مشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes في هواتف آيفون من خلال اتباع بعض الخطوات بالاعدادت المتاحة في الهاتف وفقا لما نشربموقع 9To5Mac.

وكان قد ذكر الموقع أن بعض مستخدمي هواتف آيفون ظهرت لديهم مشكلة في عمل تطبيق Notes بعد تحميل تحديث iOS 18 في أجهزتهم يظهرمشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes والتى تحمل بعض المعلومات المهمة والتذكيرات الخاصة بهم.

وأوضح الخبراء في الموقع أن المشكلة مرتبطة بخطأ برمجي في خدمات iCloud وأن البيانات لم تختفي من تطبيق Notes بالكامل بل لم تعد تظهر للمستخدمين بسبب الخطأ المذكور و لكن لحسن الحظ يوجد حل لهذه المشكلة ولعلاج المشكلة يجب على المستخدم القيام بعدة خطوات والتى تتمثل فى التالى :التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف و النقر على القسم الأول الذي يحوي على اسم صاحب الهاتف وبعدها الانتقال إلى قسم "iCloud" في خيار"عناصر iCloud المحفوظة يجب النقر على خيار الملاحظات وبعدها تفعيل خيار مزامنه iPhone وفي حال كان الخيار مفعلا يجب إلغاء التفعيل وتفعيله مرة أخرى.

وبعد القيام بهذه الخطوات يجب الانتظار حوالي 5 دقائق ثم فتح تطبيق Notes إذ من المفترض أن تظهر فيه الملاحظات من جديد.