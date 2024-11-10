علاج 717 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٧١٧ مواطن بنجع الجبايلة من خلال القافلة التي أطلقتها الصحة ضمن المبادرة الرئاسية الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين ، حيث أنطلقت الجمعة الماضية قافلة طبية مجانية ولأول مرة بنجع الجبايلة التابعة للوحدة المحلية بالرياض بمركز كفر البطيخ استمرت على مدار يومين ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ٧ عيادات تخصصية ، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ٧١٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة عدد ٣ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، وأيضًا إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة ، وإجراء ١١٥ تحليل بمعمل الدم و ٢٢تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٢٢ حالة بالأشعة و ١٨ حالة بالسونار ، وفحص ١٣١ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ٨ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ٧٧ مواطن.

وشاركت مديرية الصحة بفريق متحرك شامل لتقديم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة ، كما شاركت مديرية الشباب و الرياضة بالعديد من الأنشطة الرياضيه وباستضافة فعاليات المبادرة ، كما قامت مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية شاملة علاجية للطيور و الماشية بالمجان وندوة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة البيطريه .