ترامب يفوز بولاية أريزونا ليستحوذ على جميع الولايات السبع المتأرجحة

فاز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم /الأحد/، بولاية أريزونا، آخر الولايات السبع المتأرجحة؛ على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، ليحصل على 11 صوتًا إضافيًا في المجمع الانتخابي، ويكمل استحواذه على جميع الولايات السبع المتأرجحة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن فوز ترامب جاء بعد عدم وجود ما يكفي من الأصوات غير المحستبة لكي تتغلب بها هاريس على ترامب.

وأظهرت البيانات بعد فرز 87% من الأصوات حصول مرشح الحزب الجمهوري على 52.6% من الأصوات مقابل 46.4% لمرشحة الحزب الديمقراطي.

وحسم ترامب فوزه بفترة ولاية ثانية في وقت مبكر من يوم /الأربعاء/ الماضي، عندما ساعدته ولاية ويسكونسن إلى تجاوز الـ 270 صوتًا المطلوبة للفوز في المجمع الانتخابي. وبحسم نتيجة آخر ولاية أمريكية، أصبح لدى ترامب الآن 312 صوتًا مقابل 226 لهاريس.