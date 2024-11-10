اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور لدى مراهق في كندا

أعلنت السلطات الصحية في إقليم "كولومبيا البريطاني بغرب كندا اليوم /الأحد/ اكتشاف أول حالة مشتبه بها للإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) لدى شخص مراهق في الإقليم وذلك بعد ظهور نتيجة اختباره إيجابية.



وذكر راديو "كندا" الإخباري اليوم /الأحد/ أنه إذا تأكدت الإصابة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها إنسان في كندا بفيروس "إتش 5 إن 1".. مضيفا أن مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة الأمراض المعدية ارسل العينة الإيجابية إلى المختبر الوطني للأحياء الدقيقة في /وينيبيج/ حتى يمكن تأكيد النتيجة.

من جانبه، أكدت الصحة العامة بالبلاد - في بيان - أن المراهق، الذي يعيش في أراضي هيئة الصحة في /فريزر/، يتلقى الرعاية في مستشفى كولومبيا البريطانية للأطفال في /فانكوفر/.

ويجري حاليا تحقيق في مجال الصحة العامة لمعرفة مصادر التعرض والاتصالات المحتملة وتفترض السلطات الصحية أن الحيوان أو الطيور هو المسئول عن العدوى.

وقالت الدكتورة "بوني هنري" كبيرة المسئولين الطبيين إن "هذا حدث نادر ونجري تحقيقا شاملا لفهم مصدر التعرض هنا في كولومبيا البريطانية بشكل كامل".. مضيفة أنها "على الرغم من أنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف فيروس /إتش 5/ لدى شخص في كولومبيا البريطانية أو كندا، إلا أن هناك أعدادا صغيرة من البشر المصابين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

وصرحت الدكتورة "هنري" بأنه "لهذا السبب نجري تحقيقا صارما لفهم مصادر التعرض لها هنا في كولومبيا البريطانية".

ووفقا للحكومة الفيدرالية، تم الإبلاغ عن حالة إصابة بشرية واحدة فقط بأنفلونزا "إتش 5 إن 1" حتى الآن في كندا. وتوفي أحد المقيمين الكنديين بسبب أنفلونزا الطيور "إيه" في مطلع عام 2014 بعد عودته من رحلة إلى الصين، حيث من المحتمل أنه أصيب بالعدوى.

يذكر أن فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5" ينتشر على نطاق واسع بين الطيور البرية في جميع أنحاء العالم ويسبب تفشيه بين الدواجن والأبقار في الولايات المتحدة، مع ظهور العديد من الحالات البشرية مؤخرا بين العاملين في مزارع الألبان والدواجن في الولايات المتحدة. ولم تظهر أي أدلة حتى الآن على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، ولكن العلماء قالوا إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى انتشار جائحة عالمي.

وأصابت أنفلونزا الطيور ما يقرب من 450 مزرعة ألبان في 15 ولاية أمريكية منذ شهر مارس الماضي، كما حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 46 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور منذ شهر أبريل الماضي.

وفي كندا، حددت مقاطعة كولومبيا البريطانية ما لا يقل عن 22 مزرعة دواجن مصابة منذ شهر أكتوبر الماضي، كما ثبتت إصابة عدد كبير من الطيور البرية، وفقا للمقاطعة.

ولم تسجل كندا أي حالات إصابة بأنفلونزا الطيور بين الأبقار، كما لم تسجل أي أدلة على وجود أنفلونزا الطيور في عينات الحليب.