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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الرعاية الصحية بنسبة 31.3% خلال عام

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد،  عن معدل التضـخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر اكتوبر 2023.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.5%).
 واشار الجهاز الي انه سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.1%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (32.0%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
 

بينما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (35.1%).
اما قسم التعليم فسجل ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
 

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.7%).
ونوه الجهاز انه سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (32.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).

الاحصاء اليوم الاحد معدل التضخم السنوي