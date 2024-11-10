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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان والسجائر بنسبة 35.1% خلال عام

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد،  عن معدل التضـخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر اكتوبر 2023، حيث ارتفعت أسعار الدخان والسجائر بنسبة 35.1%.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (26.9%)، وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (36.7%).

وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (29.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.5%).

وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (28.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.2%).

 واوضح الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.1%). 

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (24.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (29.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%). 

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (44.9%).

اليوم الاحصاء معدل التضخم السنوي