اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرين إلى انه طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء.

كما يشهد، اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة إلى متوسطة علي حلايب وشلاتين وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجة البحري تمتد الي القاهرة الكبرى ومدن القناة علي مناطق منفرقة وفترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 16 درجة.