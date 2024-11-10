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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين التفجير الإرهابي بمحطة قطارات في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة قطارات بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان؛ والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة - في بيان اليوم /الأحد/ - وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب الناطق الأردني عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

زارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي محطة قطارات بلوشستان باكستان