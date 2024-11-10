أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 708 ألفا و890 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 708 ألاف و890 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1350 جنديًا ما بين قتيلا وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و249 دبابة و18 ألفا و726 مركبة مدرعة و20 ألفا و280 من النظم المدفعية و1245 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و996 من أنظمة الدفاع الجوي و2634 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و604 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و28 ألفا و683 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفا و619 طائرة بدون طيار".