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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي يؤكد الاهتمام بتعزيز علاقات الصداقة التقليدية مع الدول الإفريقية

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقات الصداقة التقليدية مع الدول الإفريقية، والسعي نحو إقامة نظام متعدد الأقطاب، تلعب فيه إفريقيا دورا أكبر في حل القضايا الدولية
جاء ذلك في خطاب لبوتين، ألقاه نيابة عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم /الأحد/، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدي الشراكة الروسية – الإفريقية المنعقد في سوتشي.
وقال الرئيس الروسي إن هذا المؤتمر يهدف إلى تنفيذ خطة العمل المشتركة، خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2026، والتي تم الاتفاق عليها في ختام القمة الثانية، لافتا إلى أن الخطة تسعى إلى تعزيز التعاون في المجالات كافة، والتي من بينها: الأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب والأوبئة، والتعاون الاقتصادي والتجاري وغيرها، معربا عن أمله في نجاح هذا المؤتمر ليخدم العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية.

بوتين روسيا الدول الإفريقية