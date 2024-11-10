أسعار الذهب اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 10 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4269 جنيها للشراء، 4291 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3913 جنيها للشراء، 3934 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3735 جنيهات للشراء، 3755 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3201 جنيها للشراء، 3219 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2490 جنيها للشراء، 2503 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29880 جنيها للشراء، 30040 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 132767 جنيها للشراء، 133478 جنيها للبيع.