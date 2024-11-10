حملة مرورية مكبرة لضبط الدراجات النارية ومركبات التوك توك المخالفة بزفتى

شن قسم مرور مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، حملة مكبرة صباح اليوم برئاسة الرائد محمد النجار رئيس القسم بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لضبط الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخص وتسهيل حركة المرور أمام طلاب المدارس.

وكان العميد وائل حمودة مدير ادارة مرور الغربية، وجه قسم مرور مدينة زفتي، بشن حملات يومية قادها الرائد محمد النجار رئيس القسم منذ بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وشملت محيط المدارس بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن ضبط دراجات نارية وتوكتوك ليس لديهم لوحات معدنية وغير مرخصين وتم التحفظ عليهم وتحرير المحاضر اللازمه، كما تم شن حملات صباحية بالمواقف لتسهيل ركوب الطلاب والموظفين.

وتم تحرير محاضر للمخالفين والممتنعين، وحل الأزمة والتنبيه عليهم بعدم مخالفة التسعيرة المقررة من مواقف الغربية.