مصرع طفلين في حريق نشب داخل شقة سكنية بالعمرانية

لقي طفلان تؤام 3 سنوات، مصرعهما اختناقا في حريق نشب داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

مصرع طفلين تؤام في حريق شقة يالعمرانية

تلقي الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع طفلين شقيقين تؤام احتناقا بالدخان جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.