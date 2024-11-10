تحذير للنساء.. الحليب يسبب نوبات قلبية قاتلة

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها الباحثون في جامعة أوبسالا في السويد عن مخاطر تناول الحليب على النساء مما يهدد النساء بخطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة وفقا لما نشرته مجلة BMC Medicine.

تشير الدراسة إلى أن هناك تهديدا صحيا مخفيا قد يكون كامنا في الحليب يهدد النساء بخطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة .

ومع ذلك يقول الخبراء الصحيون إن الحليب مصدر جيد للبروتين والكالسيوم ولا يحتاج الناس إلى التوقف عن تناوله ولكن يمكن استبداله بالحليب قليل الدسم لتقليل تناول السعرات الحرارية.

ويعتقد الباحثون أن الكميات الكبيرة من اللاكتوز في حليب الأبقار قد تثير التهابات ضارة وتسبب تلفا في الخلايا ما يسرع من شيخوخة القلب. ومع ذلك يظهر أن هذا الخطر يؤثر فقط على النساء.

وبحسب الدراسة فإن الرجال لا يعانون من نفس التأثيرات نظرا لأنهم يستطيعون هضم السكر الموجود في الحليب بشكل أفضل واستخدم الباحثون في جامعة أوبسالا في السويد بيانات من 101 ألف شخص لدراستهم.

ووجدوا أن استهلاك 400 مل من الحليب كل يوم كان مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 5%.

وأشارت النتائج إلى أنه كلما زاد استهلاك النساء للحليب زاد خطر الإصابة بأمراض القلب لديهن بنسبة 12% مقابل 600 مل في اليوم، أو 21% مقابل 800 مل.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وتشمل هذه الأمراض الحالات التي تؤثر على القلب والجهاز الدوري مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وقصور القلب وفي بعض الأحيان قد لا تظهر هذه الحالات أي علامات أو أعراض إلى أن تتطور بشكل كبير ما يدفع إلى تسمية أمراض القلب والأوعية الدموية بـ"القاتل الصامت".

وأفاد الباحثون بأن استبدال الحليب في النظام الغذائي بالزبادي سيكون خيارا أكثر صحة.

وأضاف البروفيسور كارل مايكلسون أن النظام الغذائي الصحي ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ويدعم تحليلنا وجود ارتباط بين تناول الحليب بأكثر من 300 مل في اليوم وارتفاع معدلات أمراض القلب الإقفارية واحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) على وجه التحديد عند النساء ولكن ليس عند الرجال وكان الخطر الأعلى لدى النساء واضحا بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب و إن استبدال الحليب غير المخمر بتناول كميات معتدلة من الحليب المخمر قد يقلل من المخاطر.