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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش المجموعة القصصية "على مقعد خلف نافذة"

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "على مقعد خلف نافذة" للقاص والروائي حسين منصور، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي د. حاتم رضوان، ويدير الندوة القاص والروائي سمير فوزى.

 صدرت المجموعة القصصية "على مقعد خلف نافذة" عن سلسلة "إبداعات قصصية" في الهيئة المصريةالعامة للكتاب.

يشار إلى أن حسين منصور كاتب مصري له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها رواية "ثم" عن المجلس الأعلى للثقافة، فضلا عن مجموعاته القصصية: "وما زال"، "سأحكي لكم"، "من حكايا المساء".

منتدى المستقبل للفكر والإبداع على مقعد خلف نافذة الروائي حسين منصور المجموعة القصصية على مقعد خلف نافذة الدكتور يسري عبدالله إبداعات قصصية الهيئة المصريةالعامة للكتاب