نائب الرئيس الباكستانى: علينا إحياء تعاليم الشاعر محمد إقبال

أشاد يوسف رضا جيلانى نائب الرئيس الباكستانى اليوم فى خطابأ له عن دور الشاعر الوطنى الباكستانى محمد إقبال بمناسبة يوم ميلاده.

وقال:أن الدكتورمحمد إقبال الشاعر الوطني الباكستاني أشعل برؤيته وأفكاره روح الاستقلال بين مسلمي شبه القارة الهندية، كما انه ساهم فى إنشاء دولة مستقلة وكان خطابه في الدورة السنوية لرابطة مسلمي عموم الهند عام 1930 بمثابة تفسير لمطالبة المسلمين بحماية حقوقهم.

واضاف جيلانى:ان الدكتور إقبال كان خطابة دائما دافعا من اجل النضال وتحقيق دولة منفصلة لمسلمى شبه القارة الهندية

أكد جيلاني على أن إقبال قد دافع عن حقوق المسلمين والتمثيل السياسي في الهند البريطانية ووضع الأساس لإنشاء وطن مستقل لمسلمي شبه القارة الهندية.

واكد جيلاني ان إقبال شددت رسالته دائما على القيم الإسلامية، ودعت إلى الإحياء الروحي والثقافي، الذي شكل هوية باكستان ولا تزال رؤيته تلقى صدى لدى الشباب حيث تقوم بتوجيههم وتثقيفهم لدعم قيم باكستان والسعي لتحقيق التقدم.

وتابع: يظل شعر إقبال وفلسفته شهادة على تألقه الفكري وعمقه الروحي من خلال روائع مثل "أسرار الذات"، و"رموز بيكودي" (أسرار نكران الذات)، و"بانغ دارا" (نداء الجرس )، فمن خلالهم استكشف الهوية والروحانية والسعي إلى الحرية، ولا تزال كلماته يتردد صداها، تلهم الأجيال في جميع أنحاء العالم بمزيج قوي من البصيرة الفلسفية والجمال الشعري.

واختتم جيلاني كلمته بمطالبة الشعب الباكستاني بأحياء تعاليم إقبال من جديد من أجل وحدة باكستان وسلامها وازدهارها، وتجسيد مُثُله بينما نواصل بناء مستقبل أفضل لبلدنا.