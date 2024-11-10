رئيس وزراء باكستان يشارك في احتفالية الذكرى الـ147 لميلاد الشاعر الفيلسوف محمد إقبال

أكد رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف فى خطابا له عن دور الدكتور العلامة محمد إقبال صاحب الرؤية والشخصية البارزة التي أثرت بعمق في مسار دولة باكستان وكان هذا بمناسبة الذكرى الـ147 لميلاده.

وقال:في هذه المناسبة الميمونة ليوم إقبال أتقدم بالتحية القلبية للدكتور العلامة محمد إقبال الشاعر والفيلسوف صاحب الرؤية والشخصية البارزة التي أثرت أفكارها وكتاباتها بعمق في مسار أمتنا.

وأشار:أشعلت فلسفة إقبال حلم وطن منفصل لمسلمي شبه القارة، مما أدى إلى إنشاء باكستان وتظل تعاليمه عن الاعتماد على الذات والوعي الذاتي والوحدة مصدر إلهام لنا للسعي لتحقيق التقدم والازدهار كأمة.

واضاف:إن شعر العلامة إقبال ليس مجرد انعكاس لعصره، بل هو دعوة خالدة للعمل والتأمل. وحث الشباب على الارتفاع فوق المستوى المتوسط ​​وتحقيق العظمة من خلال الإيمان الثابت والعمل الجاد. واعرب بينما نحتفل بهذا اليوم، دعونا نلتزم باستيعاب رؤيته وبناء أمة تعكس مُثُله في العدالة والمساواة والتميز.