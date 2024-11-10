رويترز: إدارة ترامب تنفي تصريحات مستشاره حول أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" أن فريق إدارة الانتقال الرئاسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكد أن التصريحات الصادرة عن مستشاره براين لانزا، لا تمثل توجهات ترامب.

وكان براين لانزا قد أدلى بتصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، تفيد بأن إدارة ترامب ستطلب من فلاديمير زيلينسكي تبني "رؤية واقعية للسلام"، كما وجه لرأس نظام كييف رسائل تتسم بلهجة "شديدة".

وأكد لانزا أنه إذا جلس فلاديمير زيلينسكي على طاولة المفاوضات وقال إن السلام غير ممكن إلا بعودة القرم لأوكرانيا، فسيظهر أنه غير جاد في البحث عن السلام، مضيفا: لدينا أخبار لزيلينسكي، لقد ضاعت القرم وإذا كان الشيء الرئيسي بالنسبة لك هو استعادة شبه جزيرة القرم عبر إشراك الجنود الأمريكيين، فافعل ذلك من دوننا"، حسب قوله.

وأشار لانزا إلى أن إدارة ترامب المستقبلية ستركز على مهمة تحقيق السلام بالتحديد، بدلا من ضمان امتلاك أوكرانيا القدرة على شن هجوم مضاد، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستسأل أوكرانيا: "ما الذي يعتبرونه رؤية واقعية للسلام؟ ليس النصر، بل السلام، دعونا نجري الآن مناقشة صادقة حول هذا الأمر"، حسب تعبيره.

وانتقد مستشار ترامب، الإدارة الديمقراطية في الشأن الأوكراني، مؤكدا أن الوضع في ساحة المعركة، يشير إلى أن الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يزودوا أوكرانيا بالقدرات والأسلحة اللازمة للانتصار منذ بداية الصراع، كما لم يزيلوا القيود التى تسمح لأوكرانيا بالانتصار.