أوكرانيا: نواصل حث الشركاء على دعمنا بأنظمة الدفاع الجوي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده تواصل حث شركائها على توفير أنظمة دفاع جوي، مشددًا على أن "القارة الأوروبية لديها موارد كافية لضمان أمن البلاد".

وأضاف زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن "الأسبوع الماضي شهد للأسف هجمات روسية شديدة على خاركيف ودونيتسك وسومي وأوديسا وزابوريزهيا، مع وقوع ضربات بطائرات بدون طيار يوميًا تقريبًا، فضلًا عن الهجمات الصاروخية".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "كل اجتماع وكل مفاوضات مع الشركاء الذين لديهم أنظمة دفاع جوي مناسبة هي دائمًا يشهد محادثة حول الحماية الدفاعية الإضافية لأوكرانيا".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوروبا "لا تزال تمتلك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي في القارة التي يمكن أن توفر لأوكرانيا حماية موثوقة حقًا".