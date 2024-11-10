سماع دوي انفجارات في كييف بالتزامن مع تفعيل وسائل الدفاع الجوي

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 01:32 ص

أعلنت الإدارة العسكرية لكييف في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار في قلب العاصمة كييف بالتزامن مع تفعيل وسائل الدفاع الجوي.

وكشفت الإدارة العسكرية، عن دخول 20 مسيرة إلى نطاقها الجوي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في كييف.

وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا، أن طائراتها المسيرة استهدفت وأصابت مصنعا ينتج الأسلحة والذخيرة بمنطقة تولا في وسط روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مصدر أمني أوكراني قوله، "أن الهجوم الأوكراني على مصنع أليكسينسكي الروسي الكيميائي في تولا، التي تبعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو، الليلة الماضية هو جزء من استراتيجية يتم بموجبها استهداف المصانع التي تدعم حرب موسكو على أوكرانيا".

واعتبر أن الهجمات على مستودعات الأسلحة والمطارات والمؤسسات العسكرية التي تشكل جزءا من المجمع الصناعي العسكري الروسي تحد من قدرة روسيا على مهاجمة أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية في سبع مناطق روسية الليلة الماضية.

يذكر أن روسيا بدأت "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد روسيا على استمرار عمليتها حتى تحقيق كامل أهدافها.