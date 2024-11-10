باريس سان جيرمان يكتفي برباعية في شباك أنجيه بالدوري الفرنسي

اكتفى فريق باريس سان جيرمان بالفوز على أنجيه برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب ريموند كوبا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

جاءت رباعية باريس سان جيرمان في الشوط الأول، حيث سجل لي كانج إن هدفين في الدقيقتين 17 و20.

كما أحرز برادلي باركولا هدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و45+2، ليكتفي باريس سان جيرمان بهذه الأهداف.

باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة الدوري الفرنسي

ويأتي ذلك، قبل أن يقلص أنجيه الفارق بهدفين في الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق استيبان ليبول في الدقيقة 90+1، وإيمانويل بيوملا في الدقيقة 90+7، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباريسي على أنجيه بنتيجة 4-2.

وبتلك النتيجة، وسع فريق باريس سان جيرمان الفارق مع أقرب ملاحقيه موناكو إلى 6 نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.