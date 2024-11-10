محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية

واصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية في مسيرته المميزة، بعد وصوله إلى الهدف رقم 200 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إضافة إلى تسجيله الهدف رقم 165 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هذا الإنجاز بعد تسجيل صلاح هدفًا في مرمى أستون فيلا، ليقود ليفربول للفوز بثنائية نظيفة في المباراة.

ويأتي هذا الهدف ضمن سلسلة تألق لافت لصلاح، حيث نجح في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، مما يعزز حظوظه في المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم. ويواصل محمد صلاح إثبات مكانته كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا، مؤكدًا قيمته الكبيرة ودوره المؤثر في فريق ليفربول.