اليونسكو تُعزز عملية حفظ التراث الوثائقي في السعودية

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(اليونسكو)، أول نشاط من بين سلسلة من أنشطة بناء القدرات التي ترمي إلى الحفاظ على التراث الوثائقي في العلا بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت اليونسكو، في تقرير عن تلك الأنشطة نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت، أن هذه الأنشطة تُنظم بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وستقوم بالتعرف على أفضل الممارسات في مجال تعزيز قدرة دور المحفوظات الوطنية وغيرها من المؤسسات المعنية بالذاكرة.

ويستند البرنامج إلى خبرة اليونسكو في مجال حفظ التراث، وهو يندرج في إطار الشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي ترمي إلى إحياء العلا كمركز لتبادل المعارف.

وشارك في حلقة العمل الأولى، التي نظمتها اليونسكو، خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومن منظمات شريكة منخرطة في حفظ تراث العلا، وخلالها تدرب 16 شخصًا من الممارسين في مجال التراث من المؤسسات المعنية بالتراث في العلا، ومن بينهم أمناء محفوظات وأمناء مكتبات ومدراء التراث الثقافي.

وتسعى حلقات العمل هذه إلى تعزيز فهم التراث الوثائقي للمملكة العربية السعودية عبر التعريف بالمبادئ والعمليات الخاصة بالتعرف على التراث الوثائقي وحفظه والوصول إليه بما يتماشى مع ممارسات اليونسكو.

وجرى أيضًا تقديم المعارف المتخصصة في مجالات الحفظ الوقائي والإدارة والتأهب للكوارث، والحفظ الرقمي وحفظ التراث السمعي والبصري.

قدَّم التدريب جان بوز، وهو رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو ورئيس تحرير "المجلة الدولية للتراث الوثائقي"، حيث أشاد بدوره بالمبادرة واصفًا إياها بالواعدة، وأقر بقدرتها الكبيرة على تعزيز التعرف على التراث الوثائقي في المملكة وحفظه والوصول إليه.