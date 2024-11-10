يوفنتوس يحسم الديربي بثنائية في شباك تورينو

حسم فريق يوفنتوس ديربي «ديلا مولي» لصالحه بثنائية في شباك نظيره تورينو، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على تورينو بهدف للا شيء، سجله تيموثي وياه في الدقيقة 18 بعد متابعة جيدة للكرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المتألق في الفترة الأخيرة كينان يلدز، الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليفوز يوفنتوس على تورينو في ديربي مدينة تورينو.

يوفنتوس يطارد نابولي وإنتر ميلان

بهذا الفوز، يطارد يوفنتوس قمة الدوري الإيطالي، التي يتسابق عليها نابولي وإنتر ميلان، قبل أن تجمع بينهما مواجهة نارية ليلة الأحد.

وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة، يحتل بها المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.