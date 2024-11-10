التحالف العربي يعلن مقتل وإصابة 3 من القوات السعودية إثر اعتداء نفذه أحد منتسبي «الدفاع» اليمنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بمقتل ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح نتيجة اعتداء داخل معسكر قوات التحالف بمدينة (سيئون).

وقال المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، "أن الاعتداء وقع مساء يوم أمس أول الجمعة بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية، وتم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكدًا أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأشار "المالكي" إلى وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة.

وأوضح أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.

واختتم المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلًا المولى عز وجل أن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.