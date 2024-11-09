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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي مزاعم حدوث انفجار في الجيزة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن الإدعاء بحدوث أصوات إنفجارات خلال حريق نشب بأحد المخازن بالجيزة".. حيث أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ مساء 9 الجارى نشب حريق بمخزن خردة "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة (عبارة عن أرض فضاء مسورة وغير مسقوفة) مغلق وقت حدوث الواقعة "يحتوى على علب فوارغ مشروبات غازية ومبيدات" وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق فى حينه دون حدوث ثمة إصابات.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجر المخزن لإدارته له بدون ترخيص وعدم إتخاذ التدابير الوقائية ضد أخطار الحريق والأمن الصناعى.

انفجارات بالجيزة المخازن نشب حريق شرطة كرداسة بالجيزة