منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثلاثية ودية استعدادًا لتصفيات أفريقيا بحضور وزير الرياضة

حقق منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم فوزًا كبيرًا على تنزانيا بثلاثية نظيفة، أمس السبت، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك استعدادًا للقاء المغرب يوم الخميس المقبل، فى الجولة الأولى لدورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

قدم منتخب مصر تجربة مفيدة من جميع الوجوه وهى المباراة الودية الثانية والأخيرة فى فترة الإعداد المضغوطة التى وضعها ميكالى المدير الفني للفراعنة، والذى تولى المهمة منذ ثلاثة أسابيع، وشهد المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة،. ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

وحرص وزير الشباب والرياضة على الحديث مع اللاعبين فى وجود الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني والكابتن اسلام الشاطر مدير الكرة وباقي أفراد الجهاز المعاون، ريكاردو المدرب العام، وعلاء عبده المدرب الوطني، وموسيس مدرب الحراس، وليوناردو مدرب الأحمال، وجواو محلل الأداء والدكتور صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي والتأهيل وخالد سرحان المترجم، وحث اللاعبين على الأداء الرجولي والتمسك بالروح القتالية التى يتميز بها الفراعنة.

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول أحرزها عمرو خالد بيبو، وزعلوك، وعمر خضر فى الدقائق 17 و35 و41 وشهدت الدقيقة 45 إهدار تنزانيا ضربة جزاء اصطدمت بالقائم.

هاجم الفراعنة بضراوة ومن جملة رائعة تناقلها اللاعبون وسدد سليم طلب ارتدت من الحارس تابعها عمرو بيبو فى المرمى محرزا الهدف الأول فى الدقيقة 17، ثم شارك محمد سمير بدلا من محمد إبراهيم، وتوالت هجمات الفراعنة وقاد محمد السيد هجمة جنح بها يمينا وارسل عرضية حولها زعلوك فى المرمي محرزا الهدف الثاني فى الدقيقة 35 ومن جملة سريعة تبادل كاباكا الكرة مع عمر خضر وسدد خضر بيمينه قذيفة محرزا هدفا جميلا فى الدقيقة 41 وفى الدقيقة 45 احتسب الحكم ضربة جزاء إهدرها لاعب تنزانيا فى القائم، وفي الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني تغييرات عديدة بدأها بنزول عبد الرحمن خالد "فارس" بدلا من محمد السيد.. وعموري بدلا من زعلوك.. وأحمد عابدين بدلا من بوستنجي، وبعد فترة شارك أحمد شرف بدلا من عمرو خالد ومروان محمود بدلا من سليم طلب..وسيف عصام بدلا من كاباكا، وواصل الجهاز الفني للمنتخب منح الفرصة لباقي اللاعبين بنزول حسام حسن بلا من خضر..وزياد خالد بدلا من لبيب..ومحمد حيد بدلا من معتز، ومهند محمد بدلا من محمد سمير.