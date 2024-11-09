بصناعة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح على ضيفه أستون فيلا بهدف للاشيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد أستون فيلا، وصنع هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، ليواصل مساهماته التهديفية مع الريدز.

محمد صلاح يصنع هدف تقدم ليفربول على أستون فيلا

سجل داروين نونيز هدف تقدم ليفربول على أستون فيلا في الدقيقة 20، بعدما استلم كرة ارتدت من قدم الفرعون المصري، ليراوغ حارس الضيوف ويضع الكرة في شباك الفيلانز.

وينافس محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وقبل هذه المباراة، شارك محمد صلاح في 10 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز السابع بـ18 نقطة.