إنتر ميلان يستقبل نابولي في موقعة نارية على قمة الدوري الإيطالي

يشهد مساء اليوم الأحد، قمة نارية يحتضنها ملعب جوزيبي مياتزا معقل نادي إنتر ميلان، الذي يستقبل نابولي في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يستقبل فريق إنتر ميلان نظيره نابولي في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، في موقعة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يريد كل منهما، الفوز على الآخر؛ من أجل الانقضاض على قمة «السيري آ» هذا الموسم، وبالتالي إبعاد الطرف الآخر من الملاحقة على القمة.

وبالرغم من سقوط نابولي في المباراة الماضية في فخ الهزيمة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة، إلا أن فريق الجنوب بقيادة مدربه أنطونيو كونتي مازال متصدرًا للدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الإنتر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل بداية مباراة الجولة الـ12 من الكالتشيو.

ويشير ذلك إلى صراع مثير بين الفريقين، حينما يواجه ثاني أفضل فريق تسجيلًا للأهداف (نابولي)، وثاني أفضل دفاع في الكالتشيو (إنتر ميلان) بموسم 2024-2025.

23 لقبًا على أرضية ملعب مباراة إنتر ميلان ونابولي

وحقق النيراتزوري لقب البطولة في الموسم الماضي، ليرفع رصيده من الألقاب لـ20 لقبًا من الدوري الإيطالي، بينما توج نابولي باللقب الثالث في تاريخه في الموسم قبل الماضي، بعد غياب 33 عامًا من الصعود على منصات التتويج تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وتحمل هذه المباراة، مواجهة إيطالية على الخطوط بين سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أمام أنطونيو كونتي مدرب نابولي، ويتسلح كل منهما بالمهاجمين لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، اللذين سبق لهما اللعب سويًا بقميص فريق الأفاعي، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الذي خسره رجال إنزاجي بهدف دون رد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.