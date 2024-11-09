مسجل خطر ينهي حياة طفل في البحيرة.. ما القصة؟

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثة مروعة تخلفت عنها وفاة طفل لم يتجاوز عمره الـ 12 عامًا، الذي كان يعمل على تروسيكل لمساعدة والده في ظروف العيش الصعبة.

وتعود أحداث الواقعة حينما استدرج مسجل خطر، الطفل المجني عليه بحجة مساعدته في نقل جوافة على الطريق الدولي بدائرة المركز، لكنه قام بخنق الطفل حتى فارق الحياة، بهدف الاستيلاء على التروسيكل.

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف لغز العثور على جثة الطفل في دائرة شرطة كفر الدوار، وتبين أن الجاني، عاطل ومسجل خطر، ارتكب الجريمة من أجل الاستيلاء على المركبة التي كانت بحوزة الطفل، تم القبض على المتهم وضبط التروسيكل، وجاري تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة التي راح ضحيته الطفل فارس أحمد الحبال

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار حول العثور على جثة طفل على إحدى الطرق التابعة للمركز.

على الفور، أمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد سمير، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد معوض، وكيل فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، للكشف عن غموض الحادثة، تبيّن أن الجثة تعود للطفل "فارس أحمد الحبال"، البالغ من العمر 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم في عزبة السبعين بكفر الدوار.

بعد إجراء التحقيقات، تبيّن أن القاتل هو "محمد.ع.ب"، عاطل يبلغ 32 عامًا ويقيم في عزبة المفتش بكفر الدوار، وذلك بغرض الاستيلاء على التروسيكل الذي كان بحوزة الطفل.

تمكّن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم والتروسيكل بحوزته، خلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه استدرج الطفل بحجة تحميل ثمار الجوافة من الطريق الدولي، وأثناء الذهاب معه قام بخنق الطفل والتخلص من جثته على الطريق.