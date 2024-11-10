اليوم.. تشيلسي يستضيف أرسنال في ديربي لندن

تقام مباراة ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الأحد، نظيره أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج، في ديربي لندني ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويديره تحكيميًا الحكم مايكل أوليفر.

وتقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال وسط تطلعات كبيرة من الفريقين، أبرزها الدخول في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، مع ليفربول ومانشستر سيتي.

تشيلسي بمعنويات مرتفعة

ويدخل البلوز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نوح الأرميني بنتيجة 8-0 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، استعان خلالها المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بالعديد من العناصر الاحتياطية، التي أكدت جاهزيتها للمباريات في الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بالرغم من توديع الفريق لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، بالهزيمة من نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

أرسنال يسعى لمصالحة جماهيره

أما الجانرز فعاد من المشاركة الأوروبية بهزيمة من إنتر ميلان الإيطالي بهدف للا شيء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقبلها خسارة من نيوكاسل بنفس النتيجة، والتعادل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 2-2، ما يدفع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا إلى خوض اللقاء وعينه على الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهير النادي بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة 11، بينما يأتي أرسنال في المرتبة الخامسة بنفس عدد النقاط ولكن الأول يتفوق بفارق الأهداف، ما يضفي مزيدًا من المتعة والإثارة لديربي لندن.