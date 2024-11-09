فخري لاكاي يحصد جائزة "رجل" مباراة سيراميكا والإسماعيلي

حصد اللاعب الجنوب الأفريقي فخري لاكاي مهاجم سيراميكا كليوباترا جائزة رجل مباراة سيراميكا والإسماعيلي التي اقيمت اليوم على ملعب المقاولون في الجولة الثانية من الدوري.

سجل “لاكاي” هدف فوز سيراميكا في مرمى الإسماعيلي ليمنح فريقه الثلاث قاط الأولى في الدوري.

سيراميكا يحقق الفوز الأول

حقق فريق سيراميكا فوز مهما على ضيفه الإسماعيلى بهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدورى الممتاز.

سجل هدف سيراميكا واللقاء الوحيد اللاعب فخرى لاكاى وفى الدقيقة 49 من عمر اللقاء

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 3 نقاط فى المركز الثامن، فيما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

تشكيل الإسماعيلى

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع.. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي

خط الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدي

خط الهجوم.. نادر فرج، خالد النبريصي، مروان حمدي.

البدلاء: كمال السيد، على الملواني، هشام محمد، محمد زيدان، عمر القط، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج

خط الهجوم: فجري لاكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.