سيراميكا يحقق أول ثلاث نقاط فى الدوري بالفوز علي الإسماعيلي

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا على ضيفه الإسماعيلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين، منذ قليل علي ملعب المقاولون العرب.

أحرز هدف سيراميكا المهاجم فخري لاكاي في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يقتنص سيراميكا اول ثلاث نقاط بعد الهزيمة فى الآسبوع الاول امام الاهلي بخمسة اهداف مقابل هدف.

بينما يتوقف رصيد الاسماعيلي عند نقطة واحدة بعد التعاد امام المحلة في الاسبوع آلأول والخسارة اليوم امام سيراميكا بهدف.

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، اعلن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.