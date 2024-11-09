إخماد حريق سيارة ملاكى فى الفيوم

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من السيطرة علي حريق سيارة ملاكى بعد اشتعال النيران بها نتيجه سقوط كابل كهرباء على السيارة خلال توقفها بجوار منزل بشارع جمال عبد الناصر بحي المسله بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، دون وقوع إصابات بشرية ، وتحرر محضر بالواقعة .



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة، تفيد تلقيه بلاغا باشتعال حريق بسيارة ملاكى بشارع جمال عبد الناصر، بدائرة القسم ، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بالسيارة بسبب سقوط كابل كهرباء ، وتمكنت القوات من محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .