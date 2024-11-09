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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام لانس في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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سقط فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، في فخ الهزيمة أمام مضيفه لانس بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بوليرت ديليليس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت ضد لانس، ولعب حتى الدقيقة 66 بعد استبداله بقرار من المدرب أنطوان كومباري، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

افتتح فرانكوفسكي التهديف في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ليضع لانس في المقدمة، قبل أن يدرك موسيس سيمون التعادل لصالح نانت في الدقيقة 36 من ركلة جزاء أيضًا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيكولاس كوزا الهدف الثاني لرفاق مصطفى محمد في الدقيقة 71، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عن طريق حمزت أوجيديران وأدريان تومسون في الدقيقتين 86 و90+2.

أرقام مصطفى محمد هذا الموسم

شارك مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم في 10 مباريات في الدوري الفرنسي، ولكن أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا حتى الآن.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع لانس رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المرتبة الخامسة.

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