جوارديولا في خطر.. مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الرابعة على التوالي

تلقى فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، هزيمة جديدة بعدما قلب مضيفه برايتون الطاولة عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أميكس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز إيرلينج هالاند هدف مان سيتي في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال جوارديولا بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني سجل لاعبو برايتون هدفين عن طريق جواو بيدرو في 78، ومات أورايلي في الدقيقة 83.

تراجع نتائج مانشستر سيتي

وتعرض مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الخسارة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما ودع بطولة كأس كاراباو من دور الـ16 بخسارة من توتنهام، وتلقى هزيمة مفاجئة من بورنموث في الدوري الإنجليزي، ثم تعرض لخسارة قاسية من سبورتنج لشبونة البرتغالي برباعية مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل أن يسقط أمام برايتون بنتيجة 2-1.

وأصبح جوارديولا في خطر بعد تراجع نتائج مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، ما يهدد مستقبله مع النادي.

وبتلك النتيجة، بقي رصيد مانشستر سيتي بهذه الخسارة عند 23 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ارتفع رصيد برايتون إلى 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.